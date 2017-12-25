Силуанов не исключил ужесточения антироссийских санкций

"Меры, которые мы предпринимаем, они как раз должны сделать нашу экономику более открытой и более привлекательной, в противовес тем санкциям и тем ограничениям, которые, к сожалению, имеют место быть, и которые могут и дальше развиваться", - сказал он.

Минфин также отметил, что не ждет быстрого выхода иностранных инвесторов из российских бумаг в случае распространения санкций США на госдолг РФ. Он рассказал, что в Россию вкладываются пенсионные фонды, крупные институциональные инвесторы. И он не ожидает быстрого выхода инвесторов из хедж-фондов, в случае если санкции будут введены, и выхода инвесторов из российских финансовых инструментов вообще.

В августе президентом США был подписан закон, который предполагает в течение полугода после его принятия обсуждение расширения ограничительных мер на госдолг России.