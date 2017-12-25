Новости

При пожаре в Приморье погибли четыре человека 05:41
Россиян не будут наказывать за бытовое использование спецсредств 05:22
Лукашенко оценил вклад малого и среднего бизнеса в развитие экономики 05:21
Жительница США получила счет за свет на 284 миллиарда долларов 05:06
После бойкота Япония возобновит финансирование ЮНЕСКО 04:43
Барабанщик группы Beatles станет рыцарем 04:40
В Ливане британского дипломата убили из-за короткой юбки 04:18
Бюджет ООН на два года составит 5,4 миллиарда долларов 04:07
Истребители МиГ-31 провели воздушные бои над Камчаткой 04:05
Переправу между Сахалином и материком закрыли из-за шторма 03:38
Президент Перу помиловал экс-главу государства 03:29
В Великобритании пьяный мужчина на тракторе пытался купить пиццу 03:27
Дед Мороз назначил Рамзана Кадырова своим помощником по добрым делам 03:10
Гватемала вслед за США перенесет посольство в Израиле в Иерусалим 03:00
Власти Саудовской Аравии освободили около 20 обвиненных в коррупции 02:58
Выборы в Ливии состоятся до 30 сентября 2018 года 02:38
Видео: В США аллигатор запрыгнул в лодку с туристами 02:33
Житель Онтарио выиграл в лотерею более 13 миллионов долларов 02:20
Падение самолета в США унесло жизни пяти человек 01:58
Греф предостерег американцев от введения масштабных санкций против РФ 01:58
На Канарах появились комары-переносчики лихорадок Денге и Зика 01:54
Четыре человека стали жертвами взрыва грузовика в Мексике 01:42
Серию нападений на полицию в Пенсильвании признали терактом 01:26
Тунис запретил самолетам ОАЭ садиться на своей территории 01:22
В Турции с госслужбы уволили еще почти три тысячи человек 01:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 декабря 2017 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7458 (292)

Cписок политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11июля 2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" принимать участие в выборах по состоянию на 18 декабря 2017 г.

Опубликован 25 декабря 2017 г.

1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";

3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России;

4. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ";

5. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА";

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО";

8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС);

9. Политическая партия "Демократическая партия России";

10. Общероссийская политическая партия "Народная партия "За женщин России";

11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ";

12. Всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров России";

13. Политическая партия "Города России";

14. Политическая партия "Молодая Россия";

15. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные";

16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

17. Всероссийская политическая партия "Народная партия России";

18. Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";

19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;

20. Всероссийская политическая партия "Партия свободных граждан";

21. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;

22. Политическая партия "Союз Горожан";

23. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;

24. Всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России";

25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;

26. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила";

27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ";

28. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость";

29. Политическая партия "Гражданская Платформа";

30. Политическая партия "Монархическая партия";

31. Всероссийская политическая партия "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/";

32. Политическая партия "Трудовая партия России";

33. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА";

34. Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации";

35. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА";

36. Всероссийская политическая партия "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС";

37. Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ";

38. Политическая партия "Партия Духовного Преображения России";

39. Политическая партия "НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ";

40. Политическая партия "Против всех";

41. Политическая партия "Российская партия народного управления";

42. Политическая партия "Российская Социалистическая партия";

43. Всероссийская политическая партия "Союз Труда";

44. Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов";

45. Всероссийская политическая партия "Женский Диалог";

46. Политическая партия "Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик";

47. Общественная организация - Всероссийская политическая партия "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА";

48. Политическая партия "Российский Объединённый Трудовой Фронт";

49. Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива";

50. Всероссийская политическая партия "Партия Возрождения Села";

51. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО";

52. Общероссийская политическая партия "РАЗВИТИЕ РОССИИ";

53. Политическая партия "Партия Возрождения России";

54. Политическая партия "Демократическая правовая Россия";

55. Политическая партия "Национальный курс";

56. Политическая партия "Общероссийская политическая партия "ДОСТОИНСТВО";

57. Общероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ";

58. Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ";

59. Политическая партия "Спортивная партия России "ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ";

60. Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу";

61. Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России";

62. Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России";

63. Общественная организация - Политическая партия - "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров";

64. Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России";

65. Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО";

66. Общественная организация Политическая партия "Партия Поддержки";

67. Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России".

Список предоставлен

Минюстом России