"Справедливая Россия" поддержала Владимира Путина на выборах президента

Вслед за "Единой Россией" кандидатуру Владимира Путина на выборах президента поддержала "Справедливая Россия", решившая в этот раз не выдвигать своего кандидата. Достойной альтернативы Путину нет, объяснил решение председатель эсеров Сергей Миронов. Таким образом, две парламентские партии поддержали действующего главу государства на выборах-2018.

Предвыборный съезд "Справедливой России" открылся в Москве в понедельник. По итогам открытого голосования делегаты поддержали решение не выдвигать своего кандидата в президенты, а поддержать на выборах Владимира Путина. Эсеры готовы войти в состав инициативной группы по выдвижению на выборы действующего президента. "Путин - это национальный лидер, авторитет которого сегодня выше авторитета любой парламентской партии", - заявил председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.

Решение партии Миронов назвал политически правильным шагом, и подробно объяснил почему.

В частности, в начале своего доклада на съезде он сослался на Гегеля, который говорил, что необходимо "мужество по отношению к истине". А истина такова, пояснил лидер эсеров, что сегодня "идет война информационная, война санкционная, война идеологическая". Справиться со всеми этими вызовами, заявил Миронов, может только один кандидат - действующий президент Владимир Путин.

"Мы трезво смотрим на вещи и уважаем своих избирателей. Поэтому давайте скажем честно и открыто, что мы не собираемся разыгрывать перед ними спектакль с заранее известным финалом, - заявил Миронов. - Мы не собираемся участвовать в забеге фейковых кандидатов, бьющихся за второе место с 5%. Давайте честно скажем нашим избирателям, что мы, как и они, считаем, что достойной альтернативы Владимиру Путину сегодня на политическом поле страны нет, что мы считаем его лучшим кандидатом на этот пост".

Для "Справедливой России" принципиально важным было и то, что Путин решил идти на выборы не от "Единой России", а в качестве самовыдвиженца, который опирается на широкий круг политических и общественных сил. Кроме того, Путин пользуется поддержкой подавляющего большинства граждан, включая самих эсеров, сказал Миронов.

Еще одна прагматичная причина - желание партии повлиять на формирование состава правительства по итогам президентских выборов. "Мы не отказываемся от своих ключевых требований и уверены, что мы окажем влияние на кадровый состав будущего кабинета министров", - рассчитывает Миронов.

По его словам, президент уже поддержал и реализовал многие положения партийной программы. Поэтому в избрании Путина на пост президента эсеры видят реальный шанс реализовать свою программу, добавил Миронов и представил основные предложения партии.

"Справедливая Россия" предлагает повышать роль Госдумы, в том числе дать ей право выражать недоверие федеральным министрам, и партий ("пришла пора внести поправки, дающие политическим силам право формировать коалиции на парламентских выборах", считает Миронов), увеличивать финансовую самостоятельность регионов (как выразился лидер эсеров, "из погрязших в долгах регионов крепкую федерацию не создать").

"СР" также предлагает, как сказал Миронов, "блок задач в сфере экономики для будущей команды президента". "Нам нужен не просто экономический рост, нам нужен рост для всех, чтобы он снижал социальное неравенство", - заявил он. В частности, эсеры продолжают настаивать на введении прогрессивной шкалы подоходного налога, борьбе с оффшорными схемами ведения бизнеса, облегчении доступа отечественных компаний к дешевым кредитам, отмене транспортного налога.

"Мы были, есть и будем в оппозиции "Единой России". Но нельзя быть в оппозиции к самой России", - заявил на съезде лидер эсеров.

Он также заметил, что решение поддержать Путина позволит партии не распылять силы и ресурсы на собственную президентскую кампанию, а "сосредоточиться на подготовке к Единому дню голосования в сентябре будущего года", когда пройдут выборы целого ряда региональных парламентов и глав регионов.

"Справедливая Россия" не впервые отказалась от выдвижения собственного кандидата. На президентских выборах 2008 года партия поддержала кандидатуру Дмитрия Медведева, которого, в свою очередь, тогда поддержал Владимир Путин.

Теперь представители "Справедливой России" намерены войти в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на пост президента России, которая соберется 26 декабря на ВДНХ в Москве. В инициативную группу войдут представители Общероссийского народного фронта, "Единой России" и других партий, а также волонтерских организаций.