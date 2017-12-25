Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси

Новогодние праздники и Рождество почти всегда ассоциируются с волшебством, чудесами и сказками. К тому же продолжительные каникулы позволяют больше путешествовать.

В России с 2010 года реализуется проект "Сказочная карта России", призванный объединить всю имеющуюся информацию о музеях, усадьбах и резиденциях всех героев народных сказок и былин. Придумал его журналист Алексей Козловский, а помогали ему специалисты: историки, филологи, краеведы. И сейчас уже 25 регионов России зовут в гости к своим сказочным героям.

А знаете ли вы, что продолжением проекта "Сказочная карта России" стал международный культурно-туристический проект "Сказочная карта Беларуси и России", презентация которого прошла в декабре 2013 года в рамках празднования десятилетия поместья белорусского Деда Мороза. Автором данного проекта также выступил Алексей Козловский. На волшебной карте двух стран уже отмечено 16 реально существующих усадеб сказочных персонажей: Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги, Ильи Муромца, Болотника и многих других народных любимцев. Карта доступна по ссылке.

"СОЮЗ" предлагает проверить, как вы знаете сказочную географию народных героев России и Беларуси.