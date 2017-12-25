Украина вводит биометрический контроль россиян

С 1 января изменяется процедура въезда граждан России на территорию Украины: помимо объяснения целей визита и обязательного общения с представителями спецслужб, им придется сдавать отпечатки пальцев.

О досрочной готовности к приему иностранцев мобильных комплексов биометрического контроля на всех пунктах пограничного контроля сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Таким образом для россиян новые правила пересечения украинской границы начнут работу уже со вторника 26 декабря, раньше официально обозначенного срока.

Взятие отпечатков пальцев у граждан России, и занесение их в базы Госпогранслужбы, МВД и Службы безопасности Украины - инициатива, с которой еще в июле выступил президент Порошенко. Это, по логике Киева, должно стать адекватной заменой визового режима с Россией, ввести который украинская сторона пока не решается. "У нас есть план введения визового режима, но я всегда считал, что обычные визы, если их просто в паспорт ставить, они нас из России не выгонят. Нам нужны, во-первых, биометрический контроль на границе, во-вторых, контроль за всеми, кто въезжает из России", - пояснял ранее логику киевского режима глава МИД Павел Климкин.

Хотя формально биометрический контроль касается всех иностранцев (комплексами оборудованы 157 пунктов на всем протяжении украинской границы, на это потрачено порядка 15 миллионов долларов, прим. "РГ"), въезжающих на Украину, местные чиновники не скрывают, что россияне будут подвергаться сегрегации по признаку гражданства. "Отношения с иностранцами из ЕС будут немножко другие", - заявил во время презентации системы биометрического пропуска глава Госпогран службы Украины Петр Цигикал. Но дальше всех в своих высказываниях пошел секретарь украинского Совбеза Александр Турчинов, как будто в шутку пообещавший рубить россиянам пальцы, если украинские мобильные биометрические комплексы вдруг перестанут работать.

Таким образом, уже через неделю для въезда на территорию Украины гражданам России нужно будет сначала заполнить на сайте МИД Украины специальную анкету с указанием точного адреса проживания, профессии, места работы и других персональных данных, включая информацию о родственниках, а также указать цель поездки и населенные пункты, которые намечены к посещению. Причем заполнять такие анкеты вскоре придется за месяц, и что примечательно - только на английском или украинском языке.

Заметно, что еще задолго до введения этих оскорбительных правил, количество россиян, пересекающих границу с Украиной планомерно снижается: в прошлом году, по данным Госпогранслужбы Украины, эту страну посетили 1,5 миллиона наших сограждан, в истекающем - уже 1,4 миллиона.