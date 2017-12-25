В Ливане британского дипломата убили из-за короткой юбки

В Бейруте таксист изнасиловал и убил британского дипломата.

Как пишет РИА Новости, 30-летняя сотрудница посольства Ребекки Дайкс после встречи с друзьями решила поехать домой на такси. За рулем авто оказался 29-летний Тарек Хаучи. Его машину полицейские смогли вычислить с помощью камер наружного наблюдения.

На допросе злоумышленник заявил, что девушка была очень симпатичной, да еще в короткой юбке, что и толкнуло его на преступление. Таксист отвез жертву подальше, после чего набросился на нее.

Изнасилованная женщина сумела выбраться из машины, однако преступник настиг ее и задушил веревкой.

Тело британки нашли на обочине дороги. По словам министра внутренних дел Ливана, Хаучи ранее был дважды судим.