В Москве прошел баскетбольный "Матч друзей" в честь победы на ОИ-1972

В Москве состоялся праздничный "Матч друзей баскетбола". Он был посвящен легендарной победе мужской сборной Советского союза на Олимпийских играх-1972 в Мюнхене.

Участниками гала-встречи стали лучшие игроки Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) - они вышли на площадку в одной команде с актерами и дублерами фильма о баскетболе "Движение вверх". Их соперниками стала команда, за которую выступали российские журналисты при участии чемпионов Европы-2007 Никиты Моргунова и Сергея Быкова. Также Быков был играющим тренером своей команды, а вторую сборную возглавил один из творцов того мюнхенского "золота" - Алжан Жармухамедов. Судьей матча был легендарный Михаил Давыдов, а сама игра проходила по правилам и регламенту времен Олимпийского финала-1972.

"Дружеские матчи с участием людей баскетбола - журналистов, функционеров и легенд игры - имеют свою историю, - подчеркнул инициатор матча, баскетбольный эксперт и один из людей, стоявших у истоков создания Единой лиги ВТБ, Александр Федотов. - Мы придумали этот демократичный формат и название "Матч друзей баскетбола" еще в 2011 году, в течение шести лет проводили такие поединки в рамках финала сезона Единой лиги. Рад, что сейчас появилась возможность возобновить наши встречи - благодаря поддержке Ассоциации студенческого баскетбола. Ну и, конечно, повод для такой игры был самый подходящий - 45 лет победе на Олимпиаде в Мюнхене с легендарными тремя секундами в финале СССР - США".

Федотов отметил, что актеры, сыгравшие в фильме "Движение вверх", который посвящен той победе, сами очень хорошо знакомы с баскетболом, и многие из них играли в АСБ. Он отметил, что в 1972 году не просто были повержены дотоле непобедимые американцы - тот успех сборной СССР изменил историю мирового баскетбола и спорта в целом.

Любопытно, что исход "Матча друзей" решился практически так же, как и в той легендарной игре - когда на последнюю атаку оставалось три секунды. Победителем стала команда "Движение вверх" - она выиграла 82:80 благодаря тому, что исполнитель роли Ивана Едешко Кузьма Сапрыкин на последних секундах через всю площадку сделал передачу Ивану Колесникову, воплотившему на экране автора победного броска в финале-1972 Александра Белова. И Колесников, как и наш выдающийся баскетболист 45 лет назад, не промахнулся.