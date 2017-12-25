В Нью-Дели открыли беспилотное метро

В Нью-Дели 25 декабря открылась новая ветка метро, на которой будут ходить беспилотные поезда. Об этом заявила компания Delhi Metro Rail.

На открытии линии присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Протяженность новой ветки, которая называется Magenta Line, - 12,5 километра. Она соединит юг столицы и ее город-спутник Нойду.

При этом в течение 2018-2019 годов беспилотные поезда будут курсировать с машинистами. Изначально планировалось пустить составы в автоматическом режиме, однако в ходе испытаний один из поездов пробил стену депо по причине неисправности тормозов. После инцидента было решено вначале пустить составы с машинистами, и лишь потом, когда все будет обкатано, постепенно перевести линию в автоматический режим.