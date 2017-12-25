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25.12.2017 15:38
Рубрика: Власть

В РФ создали шесть новых территорий опережающего развития

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство намерено отбирать статус территорий опережающего развития, если региональные и муниципальные власти не будут привлекать в них резидентов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, расширив количество территорий опережающего развития до 36. Шесть новых ТОРов появятся в Татарстане, Тамбовской области, Ставропольском крае и Карелии: в Котовске, Невинномысске, Кондопоге, Чистополе, Зеленодольске и Нижнекамске. "Рассчитываем, что они привлекут в регионы инвестиции на общую сумму почти 50 миллиардов рублей, - заявил председатель правительства на совещании со своими заместителями. - Но самое главное заключается в том, что это может быть такой луч надежды в развитии этих регионов, этих конкретных населенных пунктов, который создаст более благоприятную инвестиционную среду или, как минимум, создаст какую-то деловую активность".

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Заявок из субъектов Федерации поступает много, и, по словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, правительство намерено их рассматривать дальше, в первую очередь поддерживая те территории, где особенно тяжелая ситуация с безработицей.

Но и к результатам работы ТОРов тоже повысят требования. "Это будет касаться, в первую очередь ответственности региональных и муниципальных властей с тем, чтобы при получении этого статуса территории опережающего развития ответственность местных и региональных властей была по привлечению резидентов в эти зоны, - заявил первый вице-премьер. - По прошествии определенного разумного срока - мы дополнительно поймем, что это за срок, скорее всего это год или два, - если не будут появляться резиденты в территориях опережающего развития, тогда у правительства появится возможность статус этот отозвать".

- Этот статус дается на определенных условиях. В целом, по задумке, которая заложена в этот закон, он должен носить срочный характер, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Это касается и тех территорий, которые на Дальнем Востоке созданы, касается и монопрофильных городских образований.

Премьер-министр также сообщил об утверждении объема субсидий, которые правительство выделит ОАО "РЖД", чтобы снять в отдельных регионах излишки зерна, произведенного аграриями в этом году. "В текущем году на это выделяется 1 миллиард рублей и почти 2 миллиарда заложено в бюджет 2018 года", - рассказал он. Средства пойдут на возмещение потерь в доходах, которые могут появиться в связи с перевозкой зерна грузоотправителями по железной дороге. В правительстве рассчитывают, что дополнительный объем перевозки из 13 регионов составит более 3 миллионов тонн.

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