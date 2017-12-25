В Сирии за год ввели в строй более пяти тысяч предприятий

В 2017 году в Сирии введены в строй 5408 предприятий. Об этом рассказал министр промышленности Сирии Ахмед аль-Хаму, которого цитирует РИА Новости.

По словам министра, в ходе побед армии над террористами началось развитие промышленного сектора. Власти предприняли ряд шагов, чтобы поддержать частные предприятия, восстановить инфраструктуру городов и промышленных регионов, возобновить подачу электроэнергии. Все это позволило вновь запустить производство.

Всего в Сирии сейчас работают 11,4 тысячи частных производств, тогда как в начале нынешнего года таких было всего шесть тысяч.

Вновь запущенные предприятия уже произвели продукции на 340 миллионов долларов и получили прибыль порядка 50 миллионов долларов, отметил министр.