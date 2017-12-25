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25.12.2017 15:59
Рубрика: Власть

В Совфеде не исключили расширения списка нежелательных НКО

Текст: Галина Мисливская

Перечень нежелательных зарубежных некоммерческих организаций (НКО) может быть расширен в следующем году, заявил сегодня председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Я не удивлюсь, если в начале следующего года мы обнародуем еще несколько кандидатов в так называемые нежелательные организации со всеми вытекающими последствиями", - сказал он на заседании комиссии.

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Сенатор пояснил, что новые нежелательные НКО могут быть выявлены после вступления в силу очередного пакета антироссийских санкций, который был проведен через Конгресс и подписан президентом США Дональдом Трампом. Какие именно международные некоммерческие организации будут вести работу по сдерживанию России, сенаторы уже знают, сказал Климов, но называть их не будут, исходя из презумпции невиновности.

Активизацию иностранных НКО Климов связывает с предстоящими президентскими выборами в России. "Причем эти кандидаты (НКО), на первый взгляд, не связаны с США, но это только на первый взгляд. Мы уже знаем, о каких объемах идет речь и как это все будет проходить как раз под президентские выборы", - заявил он.

Сейчас в списке иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, входят 11 организаций. Перечень ведет министерство юстиции РФ.

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