Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России подвела итоги работы за минувшие полгода.

Понятие "вмешательства во внутренние дела РФ в российском праве пока отсутствует, тем не менее за время работы комиссии удалось внести ряд изменений в законодательство по предмету ее ведения. Среди них - закон о СМИ-иноагентах, который позволяет признавать исполняющими функции иностранного агента те издания, которые работают в России и получают зарубежное финансирование.

В наступающем году, учитывая приближение президентских выборов, комиссия намерена активизировать работу. Как заявил ее председатель Андрей Климов, сенаторы планируют собираться чаще - примерно раз в неделю. В планах - анализ работы иностранных НКО.

"Я не удивлюсь, если в начале следующего года мы обнародуем еще несколько кандидатов в так называемые нежелательные организации со всеми вытекающими последствиями", - сказал Климов.

Сенатор пояснил, что новые нежелательные НКО могут быть выявлены после вступления в силу очередного пакета антироссийских санкций, который был подписан президентом США Дональдом Трампом. Какие именно организации будут вести работу по сдерживанию России, сенаторы уже знают, сказал Климов, но называть их не будут, исходя из презумпции невиновности.