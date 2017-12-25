В Совфеде признали допинговые скандалы угрозой суверенитету России

Допинговые скандалы, которые раздуваются западными странами в отношении России, имеют политический характер, нарушают международное право, принципы спорта и несут угрозу национальному суверенитету России. К такому выводу пришли члены комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета по итогам прошлого заседания, посвященного политизации спорта.

Решение комиссии огласил сенатор Виктор Озеров. "Антироссийская пропаганда, связанная с допинговыми скандалами, не имеет ничего общего с принципами международного олимпийского движения, грубо нарушает нормы международного права", - сказал он. Члены комиссии также отметили, что в последнее время политизация спорта продолжается и приобретает особую актуальность по мере приближения выборов президента России.

В итоге решено включить спорт в число направлений, по которым ведется вмешательство во внутренние дела РФ. "Такое давление может нести угрозу национальному суверенитету", - отметил Озеров.

Ранее комиссия обозначила в своем предварительном докладе девять направлений, по которым предпринимаются попытки вмешательства извне в дела России. Это поддержка НКО, участвующих в политической деятельности, попытки контроля сферы образования, использование СМИ и соцсетей для дискредитации России, очернение российской политики и экономики на международной арене, дискредитация РПЦ, разжигание межрелигиозной и межэтнической розни, стимулирование протестной повестки, вмешательство в выборы на федеральном и региональном уровне.