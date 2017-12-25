В Великобритании пьяный мужчина на тракторе пытался купить пиццу

В графстве Камбрия в Англии задержали, предположительно, пьяного мужчину, который приехал ночью за пиццей на тракторе. Об этом сообщила местная дорожная полиция.
Стражи порядка опубликовали в своем Twitter фотографию трактора на фоне городских домов.
"Водитель этого (транспортного средства) попытался достать пиццу в городе Карлайл. Задержан за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - цитирует РИА Новости сообщение полицейских.
Правоохранители с юмором отнеслись к произошедшему и сопроводили твит хештэгами "неудачник" и "голодный".
Driver of this trying to get pizza in Carlisle. Arrested drink/drug driving @DrugWipeUK #Unlucky #Hungry #FatalFour pic.twitter.com/sM8jrCReIX— Cumbria Roads Police (@CumbriaRoadsPol) 24 декабря 2017 г.