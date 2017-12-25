В Великобритании пьяный мужчина на тракторе пытался купить пиццу

В графстве Камбрия в Англии задержали, предположительно, пьяного мужчину, который приехал ночью за пиццей на тракторе. Об этом сообщила местная дорожная полиция.

Стражи порядка опубликовали в своем Twitter фотографию трактора на фоне городских домов.

"Водитель этого (транспортного средства) попытался достать пиццу в городе Карлайл. Задержан за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - цитирует РИА Новости сообщение полицейских.

Правоохранители с юмором отнеслись к произошедшему и сопроводили твит хештэгами "неудачник" и "голодный".