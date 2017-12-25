Видео: В США аллигатор запрыгнул в лодку с туристами

В США лежавший на берегу реки аллигатор напугал туристов. Инцидент произошел в штате Флорида.

Небольшой катер, на борту которого находились несколько человек, остановился совсем рядом с хищником. Путешественники хотели запечатлеть его на свои мобильные телефоны. Им это удалось.

Видео опубликовала газета Daily Mirror. По данным издания, запись сделал Тейлор Хиндери. За кадром слышен его голос. Мужчина пошутил: "Отсюда вы могли бы даже похлопать аллигатора по спине, не так ли?".

Внезапно зубастый хищник резко развернулся и спрыгнул на палубу катера, вызвав панику среди туристов.

Люди быстро переместились на противоположный край лодки, а аллигатор пересек палубу и спрыгнул в воду с другой стороны. Как отмечает РИА Новости, никто не пострадал.