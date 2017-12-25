Виталий Мутко временно покидает должность президента Российского футбольного союза (РФС). Это заявление он сделал во время итогового заседания исполкома организации, состоявшегося вчера в столичном Доме футбола.

В повестке заседания пункт об отставке не значился, как и раздел "разное", где он мог быть рассмотрен. Однако еще несколько дней назад ряд СМИ сообщил о больших кадровых переменах в РФС. Эту информацию всячески опровергали, что не помешало журналистам в рекордном количестве собраться на Народной улице, где базируется РФС. Больше трех часов ожидания, после чего в коридорах зашептались о главном. "Ушел", - заговорили весьма уверенно. Затем появился перед камерами и сам Виталий Леонтьевич. Выглядел он спокойно и серьезно.

- Очень признателен, что есть такое большое внимание к российскому футболу. Мы давно не собирались. Подробно разобрали все вопросы за последние пять месяцев, - начал Мутко издалека. - Все, что было запланировано, было выполнено. Главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов подробно рассказал, как выступала команда. Мы утвердили план ее дальнейшей подготовки. Запланированы две товарищеские игры - с Бразилией в "Лужниках" и с Францией в Санкт-Петербурге. На сборах также могу анонсировать контрольную игру с Турцией.

Виталий Мутко: Мое нынешнее решение - это не отставка. Передаю полномочия на то время, пока будут длиться разбирательства в спортивном арбитраже

Также Виталий Леонтьевич сообщил, что Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) и Футбольной национальной лиге (ФНЛ) продлили контракты на проведение соревнований. И в будущем эти организации должны планомерно и спокойно работать. Мутко напомнил, что общая задолженность РФС ранее составляла порядка 2,5 миллиарда рублей: "2017 год мы заканчиваем "с нулем". На сегодня просроченных долгов у нас нет". По прогнозам, уже в следующем году бюджет РФС впервые будет бездефицитным.

- Ну и последний вопрос. Думаю, ради него вы все здесь и собрались. Я выступил с обращением к исполкому. Сейчас идут очень большие нападки на российский спорт. Все это чрезмерно политизировано, причем мы не видим серьезных причин для таких нападок. У нас не было никакой государственной программы покрывательства допинга. Мы проделали колоссальную работу для исправления, выполнили все требования. Вдруг появляются два новых критерия. Мы готовы и дальше продолжать работу. Увы, 43 спортсмена были дисквалифицированы и отстранены от дальнейшего участия в Олимпиадах. На наш взгляд, ни одного факта так и не было доказано. Эти решения, на наш взгляд, не совсем корректны, но это вердикт Международного олимпийского комитета, - заявил Мутко.

По словам Виталия Леонтьевича, он не стал сразу оспаривать свою пожизненную дисквалификацию в МОК. Но анонсировал, что планирует подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) буквально на днях. И принял решение временно покинуть должность президента РФС. По словам Мутко, это не отставка, а именно приостановление работы на то время, пока будут длиться разбирательства, то есть примерно на шесть месяцев, а может быть, и меньше. Исполнять обязанности президента на это время назначен Александр Алаев - генеральный директор РФС.