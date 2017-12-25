Власти Саудовской Аравии освободили около 20 обвиненных в коррупции

Власти Саудовской Аравии освободили не менее 20 человек, задержанных ранее за коррупцию.

Среди них бывший министр финансов и один из членов руководства государственной нефтяной компании Saudi Aramco Ибрагим Абдель Азиз аль-Ассаф. Его обвиняли в мошенничестве. В числе отпущенных из-под стражи также принц Турки бен Халид.

Напомним, ночью 5 ноября были задержаны десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей. Их обвиняли в финансовых и должностных преступлениях. Допрошены были примерно 200 человек. Как пишет ТАСС, 95% из обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в обмен на освобождение.