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25.12.2017 16:37
Рубрика: Власть

Всероссийский совет местного самоуправления поддержал выдвижение Путина

Текст: Юрий Политов

Всероссийский совет местного самоуправления заявил о поддержке кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах в марте 2018 года. Такое решение принял в понедельник съезд этой общественной организации. В нем приняли участие более 300 представителей муниципального сообщества из всех регионов России.

"Мы, участники съезда ВСМС, делегаты со всей страны (от Калининграда до Сахалина) заявляем о своей горячей поддержке решения Владимира Владимировича Путина выдвинуть свою кандидатуру на должность президента РФ", - зачитал текст заявления председатель ВСМС Олег Мельниченко.

"Справедливая Россия" поддержала Владимира Путина на выборах президента

Он отметил, что по инициативе главы государства многое сделано для совершенствования системы местного самоуправления. Исключительно важный шаг - решение о выделении средств федерального бюджета для решения задач в сфере благоустройства, подчеркнул Мельниченко. Поставлены задачи по комплексному развитию моногородов. "Это почти 14 млн человек", - сказал Мельниченко. "Владимир Владимирович Путин призвал честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы. Это становится нашим приоритетом на местах", - отметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец и рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций, которые разделяют его взгляд на развитие страны, а также широкую поддержку граждан.

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