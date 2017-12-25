Всероссийский совет местного самоуправления поддержал выдвижение Путина

Всероссийский совет местного самоуправления заявил о поддержке кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах в марте 2018 года. Такое решение принял в понедельник съезд этой общественной организации. В нем приняли участие более 300 представителей муниципального сообщества из всех регионов России.

"Мы, участники съезда ВСМС, делегаты со всей страны (от Калининграда до Сахалина) заявляем о своей горячей поддержке решения Владимира Владимировича Путина выдвинуть свою кандидатуру на должность президента РФ", - зачитал текст заявления председатель ВСМС Олег Мельниченко.

Он отметил, что по инициативе главы государства многое сделано для совершенствования системы местного самоуправления. Исключительно важный шаг - решение о выделении средств федерального бюджета для решения задач в сфере благоустройства, подчеркнул Мельниченко. Поставлены задачи по комплексному развитию моногородов. "Это почти 14 млн человек", - сказал Мельниченко. "Владимир Владимирович Путин призвал честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы. Это становится нашим приоритетом на местах", - отметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец и рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций, которые разделяют его взгляд на развитие страны, а также широкую поддержку граждан.