Житель Онтарио выиграл в лотерею более 13 миллионов долларов

Житель провинции Онтарио выиграл 17 миллионов канадских долларов (13,3 миллиона долларов США) в национальную лотерею "6 из 49". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов розыгрыша.

"Выпавшие номера - 8, 11, 22, 29, 39 и 40. Бонус-число - 30", - уточнили они.

Имя победителя, как и город, в котором был продан счастливый квиток, пока неизвестны. Также пять счастливчиков получат "утешительные" призы в размере одного миллиона долларов (780 тысяч американских долларов) каждый.

В субботу житель провинции Квебек выиграл в другую популярную лотерею Lotto Max 60 миллионов канадских долларов (47 миллионов долларов США).