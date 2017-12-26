Британский фрегат сопроводил корабль "Адмирал Горшков"

Британский военный корабль HMS St Albans во время рождественских праздников сопроводил российский корабль "Адмирал Горшков", сообщает ТАСС.

По данным министерства обороны Великобритании, HMS St Albans отплыл 23 декабря, сопроводил российский фрегат, когда тот проходил близ территориальных вод Соединенного Королевства в Северном Море, и вернется позже во вторник в Портсмут.

В настоящее время головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" проходит комплекс испытаний, из-за которых пока не может быть передан ВМФ. Военным предстоит еще раз отработать все системы корабля и полностью завершить на нем все открытые опытно-конструкторские работы.

"Адмирал Горшков" был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010 года. Заключительный этап испытаний начался в марте текущего.