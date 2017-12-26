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26.12.2017 05:43
Рубрика: В мире

Британский фрегат сопроводил корабль "Адмирал Горшков"

Британский военный корабль HMS St Albans во время рождественских праздников сопроводил российский корабль "Адмирал Горшков", сообщает ТАСС.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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По данным министерства обороны Великобритании, HMS St Albans отплыл 23 декабря, сопроводил российский фрегат, когда тот проходил близ территориальных вод Соединенного Королевства в Северном Море, и вернется позже во вторник в Портсмут.

В настоящее время головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" проходит комплекс испытаний, из-за которых пока не может быть передан ВМФ. Военным предстоит еще раз отработать все системы корабля и полностью завершить на нем все открытые опытно-конструкторские работы.

"Адмирал Горшков" был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010 года. Заключительный этап испытаний начался в марте текущего.

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