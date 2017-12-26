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26.12.2017 20:15
Рубрика: Происшествия

Игра навылет

Перед новогодними каникулами число невыездных должников снизилось
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7460 (294)
Список невыездных должников в декабре сократился на 200 тысяч человек.
Чтобы не пропустить новогодний рейс, лучше заранее проверить себя на долги по базе судебных приставов. Фото: Сергей Михеев Чтобы не пропустить новогодний рейс, лучше заранее проверить себя на долги по базе судебных приставов. Фото: Сергей Михеев
Чтобы не пропустить новогодний рейс, лучше заранее проверить себя на долги по базе судебных приставов. Фото: Сергей Михеев
Фото: Сергей Михеев/ РГ
Сотрудники ГАИ помогут приставам искать должников

Как сообщили "РГ" в Федеральной службе судебных приставов, по данным на 22 декабря, действует около 1,7 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ. Но еще в начале месяца в стоп-листах значилось 1,9 миллиона должников.

Напрашивается вывод: перед праздниками должники резко бросились к кассам. У многих вошло в привычку перед поездками проверять себя по базам должников, так как важная информация зачастую не доходит до человека. Почему так получается - отдельный разговор. Но осторожность и внимательность никогда не помешают. Проверить себя можно в банке данных исполнительных производств на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.

Общая сумма долгов невыездных должников составляет 1 трлн рублей. Это примерно одна шестая от всей суммы, которую должны взыскать приставы. Мера эффективная, и отказываться от ее применения приставы не собираются.

Теоретически в течение новогодних праздников решить свои проблемы с долгами можно будет прямо в аэропорту. По данным "РГ", в этом году планируется организовать круглосуточное дежурство судебных приставов в аэропортах по всей стране.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
С новосибирца взыскали долг в очереди за iPhone X

Это повторение подобных успешных акций. На предыдущих новогодних праздниках - с 28 декабря 2016 года по 8 января 2017 года - в зданиях международных аэропортов и других крупных наземных пунктах пропуска дежурили более двух тысяч судебных приставов.

Тогда дежурство приставов позволило оперативно снять ограничения для 304 человек. В среднем за сутки временное ограничение снимали в экстренном порядке с 20-30 человек. Правда, как рассказывают эксперты, люди нередко не успевали на свой рейс и вылетали позже.

Процедура снятия ограничения на выезд в этом году была упрощена. А порог долга, имея который можно попасть под запрет на выезд из страны, был увеличен до 30 тысяч рублей. За исключением некоторых категорий должников, например алиментщиков. На них повышение порога не распространяется.

Вряд ли должникам все-таки стоит надеяться на экстренные меры в аэропорту: как показывает практика, спасти отпуск удается далеко не всегда. Необходимо время, чтобы оплата прошла и постановление о снятии запрета дошло до пограничников. По правилам на такую процедуру отводится до суток. Как бы ни шли приставы навстречу человеку, риск есть.

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