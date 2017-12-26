Дело против генерала СК Михаила Максименко ушло в суд

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства, размещенном в Telegram-канале.

В Генпрокуратуре напомнили, что Максименко обвиняется в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере - часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, Максименко вместе с соучастником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в 2016 году получил 500 тысяч долларов, как отметили в Генпрокуратуре, за "способствование совершению незаконных действий по одному из уголовных дел". Имеется в виду переквалификация обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову, после которой он должен был выйти из СИЗО. Кочуйков, более известный как "Итальянец", напомним, был правой рукой лидера преступного мира Захария Калашова (Шакро Молодой). Именно Кочуйков приехал с еще несколькими мужчинами в ресторан Elements для участия в разборках. После того как разборки закончились перестрелкой и гибелью двоих мужчин, Итальянец оказался за решеткой. Но высокопоставленные сотрудники СК, в том числе Максименко, по версии следствия, пообещали за взятку помочь ему с переквалификацией дела с последующим освобождением. Сотрудникам ФСБ удалось в самый последний момент прервать договоренности представителей криминалитета и СК. Кочуйков был задержан при выходе из СИЗО. После этого последовали задержания Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замглавы ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова.

В Генпрокуратуре также напомнили, что Максименко также обвиняется в получении в 2015 году взятки в размере 50 тысяч долларов. За мзду, по версии следствия, он поручил организовать в интересах взяткодателя незаконное уголовное преследование питерских полицейских.

В надзорном ведомстве уточнили, что предварительное следствие по делу в отношении Максименко вело следственное управление ФСБ России. Процессуальный надзор осуществлялся управлением по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры.

В настоящее время указанное уголовное дело направлено в Московский городской суд. Дела в отношении остальных фигурантов продолжают расследоваться.