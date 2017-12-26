Федор Конюхов стал кавалером ордена Почета

Заслуги известного путешественника Федора Конюхова президент России Владимир Путин отметил орденом Почета. Награда присуждена "за заслуги в области изучения возможностей человека в экстремальных условиях, самоотверженность и целеустремленность, проявленные при достижении новых мировых рекордов в одиночных путешествиях".

Конюхов - первый человек, побывавший на Северном и Южном полюсах, на полюсе относительной недоступности в Северном Ледовитом океане и на Эвересте, совершивший кругосветное путешествие на воздушном шаре за 11 дней.

Всего в указе 22 страницы: среди награжденных - работники самых разных областей. В частности, Орден Почета будет вручен председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой.