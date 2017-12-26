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26.12.2017 23:30
Рубрика: Спорт

Волшебник Гарри

Кейн забил больше Месси и Роналду в 2017-м
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск №7460 (294)
Впервые за восемь лет звания лучшего футбольного бомбардира по итогам календарного года удостоился не кто-то из пары Лионель Месси - Криштиану Роналду. Аргентинца и португальца обошел английский нападающий лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн.
В матче против "Саутгемптона" нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн (в белой форме) побил сразу два рекорда. Фото: AP В матче против "Саутгемптона" нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн (в белой форме) побил сразу два рекорда. Фото: AP
В матче против "Саутгемптона" нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн (в белой форме) побил сразу два рекорда. Фото: AP

Испанский чемпионат ушел на рождественские каникулы, а вот в Англии наступили горячие деньки, всему миру известные как boxing day, или "день коробочек". По традиции календарь внутреннего чемпионата в период Рождества и Нового года предельно плотный. Скажем, в этом году с 26 декабря по 4 января каждый клуб Премьер-лиги проведет по три матча. И от того, как команда пройдет сложнейший отрезок, во многом зависят ее дальнейшие перспективы.

Месси повторил достижение Герда Мюллера

"Тоттенхэм", угодивший в небольшую яму и отпустивший вперед обе команды из Манчестера, а также "Челси", цепляется за четвертую строчку, дающую место в квалификации Лиги чемпионов. "Шпоры" вчера на "Уэмбли" принимали середняков из "Саутгемптона", и все внимание было приковано к форварду хозяев Кейну. К последнему матчу года он подошел вровень с Криштиану Роналду - 53 мяча в 2017-м. У лидировавшего Месси на один точный удар больше. Гарри не стал долго раскачиваться и уже в первом тайме сначала догнал, а затем и обошел легендарного аргентинца. В итоге Кейн не остановился даже на этом - англичанин оформил хет-трик, а "Тоттенхэм" выиграл матч - 5:2. Так что рекорд 24-летнего форварда составил 56 мячей за год, если считать поединки и за клуб, и за сборную.

Кейн побил, таким образом, и еще одно достижение. За календарный год в английской Премьер-лиге Гарри забил 39 мячей в 36 матчах. Предыдущий рекорд установил Алан Ширер, который в 1995-м в майке "Блэкберна" отличился 36 раз в 42 поединках. Отметим, что Гарри Кейн является лидером бомбардирской гонки в Премьер-лиге. В этом сезоне он забил 18 мячей в 19 матчах.

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