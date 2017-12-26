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26.12.2017 17:31
Рубрика: Власть

Корабельная флоту

Глава ОСК Алексей Рахманов: на российских верфях грядут премьеры
Текст: Александр Емельяненков
Фото: Марина Волосевич
Видео: Игорь Давыдов, Александр Шансков
Какие ветры дуют в паруса российского судостроения? Что заложили на верфях в нынешнем году и какие премьеры ожидаются в будущем? Где наши конструкторы и корабелы могут дать фору конкурентам? На "Деловом завтраке" в "Российской газете" на эти и другие вопросы дал исчерпывающие комментарии президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Нынешний год и два предыдущих по объему гособоронзаказа можно назвать пиковыми для верфей ОСК. В 2015-м и 2016-м не все задачи удалось выполнить на сто процентов. А как обстоят дела под занавес 2017-го?

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
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Алексей Рахманов: Общие показатели этого года по выручке увеличатся приблизительно на 10-12 процентов. Такой рост уже становится традицией для ОСК, что напрямую связано с формированием гособоронзаказа, его особенностями и спецификой сдаточных программ в предыдущие годы.

Всего по гособоронзаказу у нас в постройке сейчас более 40 военных судов и кораблей. Много так называемых головных заказов - то есть тех, что создаются впервые, с очень большой долей научно-исследовательских разработок. Либо с оборудованием, которое по каким-то причинам не находится в серийном производстве. На одном корабле может быть до пятнадцати НИОКРов! Можете себе представить? Пятнадцать ключевых систем корабля проходят через достаточно сложный период апробации, разработки, тестирования, испытаний.

А это все сопряжено с задержками - объективными и субъективными?

Алексей Рахманов: Конечно. Если наши поставщики не успевают сделать в срок свою работу по отдельным системам, нам приходится сдвигать другие операции, менять их последовательность, а в итоге - переносить сдачу всего заказа. Что и происходит сегодня с несколькими кораблями. Но при всем том я уверен: объем сделанного в этом году в рамках гособоронзаказа положит конец большинству наших долгов, которые тянутся еще с начала 2000-х. Тогда у нас были особо тяжелые времена: финансирование гособоронзаказа шло неритмично, сколько денег получали, столько и продукции выдавали...

По-настоящему задышали только с 2007 года, когда появился понятный для нас объем заказов в виде государственной программы вооружений. Сегодня имеем четкое понимание основных приоритетов Военно-морского флота и двигаемся вместе в заданном направлении. Поэтому уверен: на предстоящих майских совещаниях смогу с гордостью доложить президенту о том, что долги прошлых лет мы закрыли. На это нацелена работа всех коллективов, каждой нашей верфи и каждого проектного бюро.

Фото: Depositphotos.com
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Но при этом надо понимать, что мы имеем дело с прорывными технологиями. И чем сложнее проект, чем больше современных, новых технологий или еще не апробированных решений вкладываем в наши суда или корабли, тем меньше вероятность сдачи в срок. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы каждый раз и каждая наша прорывная технология гарантированно давала результат, но законы, по которым развиваются наука и технический прогресс, имеют другую логику. Для выполнения своих обязательств мы прикладываем все возможные усилия, и я надеюсь, что средний процент выполнения госзаказа у нас в 2017 году будет одним из лучших.

Абсолютные цифры выручки и прибыли ОСК в 2017 году можете назвать?

Алексей Рахманов: По международным стандартам финансовой отчетности мы покажем выручку около 330-340 миллиардов рублей и чистую прибыль - на уровне трех миллиардов.

С чем связана такая низкая маржинальность вашего бизнеса? У вас по МСФО прибыль меньше процента от выручки…

Алексей Рахманов: Да, это правда. Во-первых, это консолидированная выручка, которая состоит из выручки прибыльных предприятий и выручки убыточных предприятий. ОСК в этом году отметила свое первое десятилетие, а формировалась корпорация из очень разных активов. В том числе таких, как Амурский судостроительный и Балтийский заводы в состоянии банкротства. Или Северная верфь с долгами прежнего владельца более 6 миллиардов рублей. Наверное, это работа такая у государственных компаний - помогать в сохранении ключевых компетенций на предприятиях с серьезными финансовыми проблемами. Это - одна сторона дела.

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А другая - особенности нашего ценообразования. В детали погружаться не будем, но вы абсолютно правы: маржинальности на уровне 1 процента явно не достаточно для развития. Поэтому сейчас мы начинаем масштабную работу по оптимизации себестоимости для того, чтобы можно было максимизировать прибыль и направлять ее на развитие. Новые решения правительства позволят это сделать. Буквально два дня назад обсуждали это в Федеральной антимонопольной службе. И мы надеемся, что подходы, которые были предложены коллегами, дадут нам возможность и стимул нашим директорам экономить на издержках. Потому что до последнего времени, как это ни прискорбно, едва ли не главную свою задачу финансовые директора видели в том, чтобы оправдать постоянно растущие затраты на изготовление военной продукции.

То, что сейчас происходит в ценообразовании, я могу смело назвать революцией. Как дальше дело пойдет - поживем, увидим.

Подробный отчет о "Деловом завтраке" будет опубликован в "Российской газете" в первые дни 2018 года.

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