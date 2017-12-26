Канада объявила посла Венесуэлы персоной нон грата

Оттава объявила посла Венесуэлы персоной нон грата. В список нежелательных лиц он попал в связи с действиями властей республики.

"В ответ на действия режима Николаса Мадуро посол Венесуэлы больше не допускается в страну", - заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

Агентство "Интерфакс" напоминает, что 23 декабря Каракас объявил персонами нон грата посла Бразилии в Венесуэле и временного поверенного в делах Канады. Последнего власти республики обвинили в том, что он "постоянно грубо и оскорбительно вмешивался во внутренние дела государства".