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26.12.2017 16:44
Рубрика: Спорт

Кейн побил рекорд Месси по количеству мячей за год

Текст: Артур Нанян

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн установил два рекорда по ходу первого тайма матча Премьер-лиги с "Саутгемптоном".

Фото: AP Photo/Frank Augstein/File
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Первый гол в ворота "святых" позволил Кейну побить достижение бывшего форварда сборной Англии Алана Ширера по количеству мячей за год в Премьер-лиге - 37 против 36. На этом Харри не остановился, и уже в концовке первого тайма во второй раз огорчил "Саутгемптон". Тем самым, Кейн побил рекорд Лионеля Месси по числу мячей за календарный год, установленный аргентинцем в "класико" против "Реала" на прошлой неделе - 55 против 54.

Важный штрих: в данном случае считаются голы не только за клуб, но и национальную сборную. Еще перед сегодняшней встречей главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Поччетино отметил: Кейн в состоянии каждый год забивать по 50 мячей.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Форвард "Тоттенхэма" Кейн повторил рекорд Алана Ширера

"Думаю, Харри еще может выйти на новый уровень", - отметил Почеттино. "Это фантастика - тренировать такого футболиста. В свои 24 года он показывает отличную игру, но обычно пик формы наступает в 27, 28 или 29 лет".

По словам Почеттино, Кейн - невероятный профессионал. В это трудно поверить, но Харри, несмотря на статус одной из главных звезд английского футбола, не торгуется с клубом по поводу нового контракта, не требует сумасшедших денег и надеется провести в нынешнем клубе всю жизнь. Кроме того, Кейн постоянно работает над собой. Как признался недавно Почеттино, нападающий почти всегда остается после тренировок и занимается индивидуально.

"Нам приходится звать вратарей из академии, чтобы они постояли в воротах, пока Кейн отрабатывает дальние удары. Я ему говорю: "Харри, хватит, завтра игра". А он мне в ответ: "Мне нужно еще полчаса, хочу поработать над ударом". Это невероятно", - признается Почеттино.

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