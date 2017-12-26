Китай с помощью спутников оценит урожайность

Запущенная с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань ракета-носитель "Чанчжэн-2С" успешно вывела на орбиту третью группу спутников дистанционного зондирования Земли.

С их помощью Китай будет изучать электромагнитные излучения в атмосфере, оценивать урожайность.

Кроме того, аппараты серии "Яогань" могут использоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий. Некоторые эксперты уверены, что среди запущенных в космос спутников есть и военные, предназначенные для оптико-электронной разведки.

ТАСС напоминает, что первый китайский спутник дистанционного зондирования Земли серии "Яогань" был выведен на орбиту 11 лет назад.