КХЛ снова экспериментирует с форматом Матча звезд, стараясь сделать его самым ярким событием сезона и удивить любителей хоккея. В этом году впервые в истории помощниками главных тренеров команд будут представительницы прекрасного пола.

Вместе с Олегом Знарком, Игорем Никитиным, Андреем Скабелкой и Андреем Назаровым сборные дивизионов выведут на лед телеведущие Наталья Кларк, Дарья Миронова, Мария Басс и Соня Гудим. У девушек, известных по работе на матчах чемпионата КХЛ, есть свои болельщики. Так что идея наверняка придется им по душе. Тем более что они смогут наблюдать за взаимодействием в необычных тренерских дуэтах: со скамейки будут делать прямые включения.

Напомним, что неделя звезд хоккея пройдет с 10 по 14 января в Астане. Мастер-шоу и турнир с участием сборных четырех дивизионов КХЛ состоится 13 и 14 января.