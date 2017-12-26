Названы самые бесполезные изобретения 2017 года

26.12.2017, 16:57 Текст: Виктория Чернышева

Эксперты настроены неоптимистично: они считают, что в уходящем году техническая отрасль исчерпала все идеи. Вместо изобретения нового происходит переименование старого.

Портал Gizmodo опубликовал Топ-10 самых неоригинальных и бесполезных "новинок" года.

На десятом месте вертолёт от Uber. В компании заявили, что к 2020 году намереваются запустить в Лос-Анджелесе сервис UberAir с летающими такси. Причем, по тарифам, сопоставимым с поездкой на машине.

Чтобы удешевить такие поездки, в компании хотят разработать собственные беспилотные вертолеты. Насколько комфортно будет чувствовать себя в таком аппарате пассажир, сказать сложно. К слову, в Uber уже есть вертолетная служба UberChopper. Она предлагает услуги перевозки пассажиров между Нью-Йорком и Хэпмтоном.

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Девятое место у почтовых ящиков от Amazon. Новый сервис под названием Hub - это модульные шкафчики, которые компания хочет установить в многоквартирных домах, чтобы люди могли сами забирать посылки, набрав код. Это практически то же самое, что и Amazon Lockers - ящики, которые уже установлены в магазинах и общественных местах по всему миру.

Восьмое место - у "горизонтального небоскреба" от Google. Это новая штаб-квартира, которую компания строит в Лондоне. С виду здание действительно похоже на уложенный на бок небоскреб высотой (а в данном варианте - длиной) примерно 330 метров, рассчитанное на 7000 человек, с лифтом, движущимся вбок.

Как бы то ни было, это всего лишь здание, и не самое удобное для крупных городов, где пространство стоит очень дорого.

Седьмое место занял автобус, "изобретенный" в Силиконовой долине. Услуга под названием Lyft Shuttle - это поездка в многоместном автомобиле, который следует по заранее назначенному маршруту, до определенной остановки. Стоимость поездки в этом случае ниже, но, как говорят разработчики, "вы точно знаете, сколько времени займет поездка, потому что маршрут известен".

Весь мир называет это "городским автобусом".

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Шестое место у коммунальной квартиры, которую придумал стартап WeWork. Это дорогой проект, его стоимость - 18 миллиардов долларов (больше, чем SpaceX Илона Маска).

Суть такова: на Уолл-стрит появилась секция под названием WeLive. В общих помещениях жители могут готовить обед, стирать, играть в пинг-понг, пить коктейли, плавать в бассейне и так далее. В общем, это шикарная коммунальная квартира.

Пятое место занимает чайник от Teforia за 300 долларов. С виду он больше похож на кофеварку, поддерживающую Wi-Fi.

Авторы проекта обещали, что аппарат будет готовить "идеальный чай", используя передовые алгоритмы и энциклопедические знания. Специально упакованный чай для этого прибора стоил от 1 до 6 долларов (на эту сумму можно купить огромное количество пачек отличного чая). Неудивительно, что в настоящий момент проект закрылся.

Четвертое место у шкафа от MakeSpace. Компания собрала 57 миллионов долларов для того, чтобы предоставлять услугу по сбору, хранению и доставке вещей, без посещения самим владельцем хранилища.

На третьем месте палатка от Odd Company - "изобретение" под названием Pause Pod, избавляющее от стресса. По сути это обычная палатка, в которой можно поспать, вытянув ноги.

Второе место у торгового автомата от Bodega. Это обычные автоматические киоски со всякими мелочами, доступ к которым возможен через приложение и привязку банковской карты. Они бессмысленны: проще дойти до ближайшего магазина.

Наконец, на первом месте - руки. Это "творчество" компании Juicero. Устройство под названием Evans с Wi-Fi стоимостью 400 долларов выжимает сок из… пакетика с соком, который идет в комплекте.

После выхода этой новинки пользователи обнаружили, что они могут точно так же выжать сок руками. Что будет гораздо дешевле.

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