От действий хуситов в столице Йемена погибли 10 мирных жителей

В результате неудачного запуска ракеты в столице Йемена погибли 10 мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Sky News Arabia. По данным СМИ, сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) запустили ракету из городского парка, но далеко она не улетела. Снаряд упал на жилые районы. Погибла целая семья.

Напомним, вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами в Йемене продолжается с 2014 года. За это время погибли более 10 тысяч мирных жителей, в том числе более двух тысяч детей.

Сейчас мятежники контролируют столицу государства - город Сана.