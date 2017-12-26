Ответственность за "телефонный терроризм" ужесточили

Совет Федерации на последнем пленарном заседании осенней сессии одобрил поправки в Уголовный кодекс (УК) России, ужесточающие ответственность за телефонный терроризм. Максимальное наказание составит десять лет лишения свободы.

Как рассказал один из авторов инициативы - глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, статья 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" подверглась существенной переработке, она разделена на несколько составов по степени тяжести.

Теперь она включает в себя санкции ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений (максимальное наказание - до трех лет лишения свободы). То же деяние в отношении объектов социальной инфраструктуры повлечет за собой максимальное наказание виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Впервые в статью включается такой состав как ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти (максимальная санкция от шести до восьми лет лишения свободы).