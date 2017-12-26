Panasonic выпустил экзоскелет для медработников и строителей

26.12.2017, 17:35 Текст: Виктория Чернышева

В Panasonic разработали новый экзоскелет ATOUN Model Y. Его создали специально медперсонала, работников, ухаживающих за пожилыми людьми, а также строителей.

Как уточнили в компании, новинка весит 4,4 килограмма - это на 40 процентов меньше, чем весила предыдущая модель. Вес экзоскелета удалось снизить за счет замены металлического каркаса полимерным, а также использования более компактных двигателей и батарей.

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"Экзоскелет крепится на талии и поддерживает поясницу человека, когда он приподнимает или перемещает тяжести. Локационные сенсоры точно отслеживают движения пользователя в пространстве, встроенный алгоритм предугадывает дальнейшие действия. А двигатели синхронно их дублируют, снимая нагрузку на мышцы человека", - пояснили в пресс-службе Panasonic.

Сейчас экзоскелеты используются в строительстве, логистических центрах, на фабриках, сельскохозяйственных фермах.

Компания начала прием предзаказов на новую модель: старт продаж намечен на апрель будущего года. Первые 10 образцов ATOUN Model Y в ближайшее время отправятся в Гонконг, в строительную компанию Gammon Construction Limited, где с февраля начнется их тестирование.

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