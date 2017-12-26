Первый канал изменил сетку в связи с уходом Владимира Шаинского

Сегодня вечером после программы "Вечерний Ургант" в сетке Первого канала стоял сериал "Шерлок", эпизод "Шесть Тэтчер", но в связи с уходом известного российского композитора Владимира Шаинского канал снял этот фильм и заменил его другим, документальным "Памяти Владимира Шаинского".

Этого следовало ожидать, поскольку композитор много работал с Первым каналом. И одна из последних, как мы уже теперь знаем, передач с его участием "Достояние республики", где он был героем, подчеркивала это. Впрочем, про Шаинского на Первом канале, как и на других, охотно снимали всегда.

Что касается фильма режиссера Геннадия Курлаева, он рассказывает о том, что многие считали Шаинского чудаком, а сам он говорил о том, что не заслужил особенно серьезного к себе отношения - из-за внешности и слегка детского характера. Но все были единодушны в одном: композитор Владимир Шаинский - необыкновенно талантливый человек. Большинство написанных ими песен практически сразу же распевала вся страна. Согласитесь, каждый из нас хоть раз в жизни, да спел "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам".

В последние годы Шаинский жил на две страны - в России и в Америке. Случилось так, что один американский продюсер услышал песни, которые звучали в комнате его детей. Песни были русские - дети слушали их вместе со своей русской мамой. Продюсеру понравились только песни Шаинского, он позвонил в Москву и предложил композитору написать музыку к мюзиклу. Но, сначала, конечно, нужно было познакомиться. Так Шаинские попали в Калифорнию, в Сан-Диего.

Творческие дела в Америке у композитора пошли вполне успешно - он написал музыку к нескольким постановкам на Бродвее. Шаинские уже собрались купить в Сан-Диего дом. Словом, все складывалось как нельзя лучше. Но вскоре семью Шаинских настигли непростые испытания. Внезапно композитор почувствовал себя плохо. Поставленный диагноз прозвучал как приговор - рак. Он перенес тяжелую операцию, а потом очень долго не мог проснуться после наркоза.

Его жена Светлана практически подняла мужа на ноги после операции. Она была рядом почти круглые сутки. Первые шаги Шаинский сделал, опираясь на ее руку, которой много лет назад так добивался. Они познакомились, когда ему было 58, а ей -17. Их брак продлился больше 30 лет. Выросли дети - сын Слава и дочь Аня.

Даже в 85 лет Владимир Шаинский занимался подводным плаванием практически при любой погоде. Это занятие помогло ему изжить комплексы слабенького ребенка маленького роста, каким был киевский мальчишка Володя Шаинский. Его первым и очень громким успехом стал песня "Лада", написанная в 1968 году. Через несколько лет песни Шаинского "Багульник", "Один раз в год сады цветут", "А он мне нравится", "Не плачь, девчонка" и многие другие звучали повсюду, а он стал одним из самых популярных композиторов.

Но самые популярные песни Шаинский написал для детей. "Антошка", "Голубой вагон", "Улыбка", "Чунга-Чанга", "По секрету всему свету", "Пропала собака", "Облака" - список всенародно известных и любимых песен получится очень длинным. ...

Когда после тяжелой операции Шаинский пришел в себя, он вспомнил про своих ангелов-хранителей, о которых ему когда-то сказали экстрасенсы. Он никогда не воспринимал такие вещи всерьез, но в ангелов-хранителей поверил. А как не поверить, если однажды избежал гибели, чуть не задохнувшись подо льдом, если осуществил свою мечту и стал композитором, если преодолел страшную болезнь? А может, просто он и был своим самым главным ангелом-хранителем? Так и не ставший окончательно взрослым маленький киевский мальчик, унесенный судьбой к американским берегам Тихого океана...

Съемки фильма проходили в Москве и в Сан-Диего (Калифорния). В нем приняли участие жена композитора Светлана, дети Шаинского Вячеслав и Анна, писатель Эдуард Успенский, автор слов песни "Пусть бегут неуклюже..." Александр Тимофеевский, Юрий Энтин, Юрий Николаев, группа "Иванушки интернешнл", команда КВН "Федор Двинятин и К", участники Большого детского хора им.Попова и другие.