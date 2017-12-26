Пушков прокомментировал оговорку Порошенко о коварном режиме

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал оговорку президента Украины Петра Порошенко о "коварном украинском режиме".

Ранее Порошенко, говоря о "российской агрессии", заявил, что "никто не знает подлость украинского режима лучше, чем украинцы". Эти слова глава государства произнес во время выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины.

"Оговорка, конечно, и все же… В России так не ошибаются", - написал Пушков в своем Twitter.

Высказывание Порошенко вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Большинство пользователей посчитали, что оговорка была "по Фрейду".