Пушков прокомментировал оговорку Порошенко о коварном режиме

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал оговорку президента Украины Петра Порошенко о "коварном украинском режиме".
Ранее Порошенко, говоря о "российской агрессии", заявил, что "никто не знает подлость украинского режима лучше, чем украинцы". Эти слова глава государства произнес во время выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины.
"Оговорка, конечно, и все же… В России так не ошибаются", - написал Пушков в своем Twitter.
Высказывание Порошенко вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Большинство пользователей посчитали, что оговорка была "по Фрейду".
Порошенко:"Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы - украинцы". Оговорка, конечно, и всё же...В России так не ошибаются.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 декабря 2017 г.