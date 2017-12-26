Путин поручил увеличить субсидии на поиск талантов в сфере культуры

Президент утвердил перечень поручений в поддержку талантливой молодежи в сфере культуры и искусства.

Правительству с 2018 года нужно увеличить на 1 млрд рублей субсидию из госказны Фонду - оператору президентских грантов по развитию гражданского общества, - для реализации проектов по поиску, поддержке и продвижению талантливой молодежи в сфере культуры и искусства.

Также кабмин должен обеспечить участие федеральных государственных образовательных организаций, подведомственных Минкульту, в отборе вузов для предоставления им господдержки в целях повышения конкурентоспособности ведущих университетов страны.

И еще одно поручение дал президент - утвердить программу господдержки молодых российских кинорежиссеров, получивших профильное высшее образование за счет бюджета. Она должна быть направлена на создание ежегодно не менее десяти дебютных полнометражных игровых фильмов.

И еще следует внести в федеральные государственные образовательные стандарты поправки, касающиеся установления соотношения численности профессорско-преподавательского состава и обучающихся в вузах в сфере искусств.

Кроме того, нужно учесть особенности организации образовательного процесса по подготовке специалистов в области искусств при определении нормативных затрат на оказание госуслуг по реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования.

До марта кабмин совместно с главами регионов должен представить предложения о передаче муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы в области искусств и образовательные программы среднего профессионального образования в этой сфере, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования, в ведение регионов.

Правительству совместно с руководством Санкт-Петербурга также предстоит рассмотреть вопрос о строительстве спортивно-восстановительного комплекса при Академии Русского балета имени Вагановой.