Шикарный подарок преподнес президент России Владимир Путин российским судьям на Новый год.

С первого января должностные оклады судьям Конституционного и Верховного судов, а также федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировым судьям будут увеличены на 4 процента.

"В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза должностные оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Российской Федерации", - говорится в указе президента.

Владимир Путин также поручил правительству обеспечить финансирование указанных расходов.

Судьям пришлось хорошо поработать в этом году. Только дела по ОСАГО чего стоят - их были рассмотрены миллионы. Недаром буквально под Новый год появилось постановление Верховного суда о том, как судьям рассматривать дела по автогражданке. Так что повышение оклада - хороший подарок в Новом году для тех, кому приходится решать споры между людьми и законом.