Путин присвоил Захаровой новый ранг

Официальный представитель МИД Мария Захарова теперь находится в ранге чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Такой указ подписал президент.

Захарова возглавляет департамент информации и печати министерства иностранных дел. Ранее у нее был ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Тем же указом ранг чрезвычайного и полномочного посла Владимир Путин присвоил послу по особым поручениям МИД РФ Владимиру Барбину, послу России в Иране Левану Джагаряну, статс-секретарю - замминистра энергетики Юрию Сентюрину и послу РФ в Катаре Нурмахмаду Холову.