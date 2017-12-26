Новости

Глава столичной полиции прибыл на место захвата заложников в Москве 10:59
Пожар на складе в подмосковном Домодедово локализован 10:44
Чиновников Нового Уренгоя наказали после речи школьника в бундестаге 10:41
Съемочная команда "Доктора Кто" в последний раз поздравила фанатов 10:37
В Москве мужчина открыл стрельбу на фабрике 10:34
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником 10:28
Морские испытания комплекса "Панцирь-МЕ" начнутся в 2018 году 10:22
Съемки "Игры престолов" приостановлены 10:20
ЛНР направила пленных к месту обмена с властями Украины 10:18
На Чукотке из-за ветра вынужденно сел Ми-8 10:17
АСВ призвал улучшить работу с активами "лопнувших" банков 10:09
Беларусь и Румыния создадут консорциум университетов 10:08
В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на водителя автобуса 10:07
В Ижевске в обрушившийся дом начали заселять людей 10:05
В Новосибирске двое мужчин пропали после катания на снегоходе 09:54
В Волгограде задержали изготовителей суррогатного алкоголя 09:52
Сибиряка отправили в колонию за убийство рапирой 09:50
Видео: В Московском зоопарке появились "пингвины мистера Поппера" 09:49
Минприроды утвердило новую редакцию Красной книги 09:29
Из-за метели в Магадане закрыли порт и отменили занятия в школах 09:22
Генштаб ВС РФ: США обучают террористов на своих базах в Сирии 09:14
Названы крупнейшие ипотечные кредиторы России 08:37
В России предложили создать реестр сделок, проводимых через блокчейн 08:30
Цена на нефть пошла вверх 08:22
На Камчатку обрушится новый циклон со снегом и ветром 08:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
26.12.2017 20:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Маскарад в банке

После смерти матери безработный сын попытался взять кредит по ее паспорту
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7460 (294)
Циничное преступление совершил 39-летний житель столицы. Он заявился в отделение банка в женской одежде. Учитывая, что сейчас зима, на нем было далеко не только платье, но и шуба и даже шерстяной платок.
Фото: depositphotos.com
Россияне взяли в 2017 году автокредиты на 400 млрд рублей

Фокус с переодеванием мужчине понадобился, чтобы получить кредит по чужому паспорту. Сотрудникам банка он предоставил паспорт 65-летней женщины. Несмотря на все его потуги в изменении внешности, злоумышленник был тут же вычислен. Денег ему, естественно, никто не дал - просил он, к слову, кредитную карту с лимитом в 75 тысяч рублей, а вот полицию сотрудники банка решили вызвать.

Однако мошенник понял, что провалился, и поспешил ретироваться. "В ОМВД России по району Зябликово с заявлением о мошенничестве обратился сотрудник одной из кредитных организаций, - рассказали об инциденте в пресс-службе УВД по Южному административному округу. - По словам заявителя, в офис организации зашел посетитель в женской одежде и предъявил паспорт на имя 65-летней женщины для оформления кредитной карты".

В кратчайшие сроки мужчина был задержан сотрудниками полицейского патруля. И это было несложно. Данные предъявленного им паспорта остались в банке. Полицейские проверили, и оказалось, что та самая 65-летняя женщина на днях скончалась. И у нее остался нигде не работающий 39-летний сын.

"Было установлено, что мужчина переоделся в женскую одежду и взял с собой паспорт умершей матери. В таком виде он отправился в отделение банка, собираясь получить кредит", - рассказали в УВД по ЮАО.

Отделением дознания возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "мошенничество". С подозреваемого взята подписка о невыезде.

Главное сегодня

Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
ЛНР направила пленных к месту обмена с властями Украины
Генштаб ВС РФ: США обучают террористов на своих базах в Сирии
Российские дипломаты напомнили Западу о поражении Наполеона
Москва ограничит полеты американской авиации над Россией