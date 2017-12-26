Циничное преступление совершил 39-летний житель столицы. Он заявился в отделение банка в женской одежде. Учитывая, что сейчас зима, на нем было далеко не только платье, но и шуба и даже шерстяной платок.

Фокус с переодеванием мужчине понадобился, чтобы получить кредит по чужому паспорту. Сотрудникам банка он предоставил паспорт 65-летней женщины. Несмотря на все его потуги в изменении внешности, злоумышленник был тут же вычислен. Денег ему, естественно, никто не дал - просил он, к слову, кредитную карту с лимитом в 75 тысяч рублей, а вот полицию сотрудники банка решили вызвать.

Однако мошенник понял, что провалился, и поспешил ретироваться. "В ОМВД России по району Зябликово с заявлением о мошенничестве обратился сотрудник одной из кредитных организаций, - рассказали об инциденте в пресс-службе УВД по Южному административному округу. - По словам заявителя, в офис организации зашел посетитель в женской одежде и предъявил паспорт на имя 65-летней женщины для оформления кредитной карты".

В кратчайшие сроки мужчина был задержан сотрудниками полицейского патруля. И это было несложно. Данные предъявленного им паспорта остались в банке. Полицейские проверили, и оказалось, что та самая 65-летняя женщина на днях скончалась. И у нее остался нигде не работающий 39-летний сын.

"Было установлено, что мужчина переоделся в женскую одежду и взял с собой паспорт умершей матери. В таком виде он отправился в отделение банка, собираясь получить кредит", - рассказали в УВД по ЮАО.

Отделением дознания возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "мошенничество". С подозреваемого взята подписка о невыезде.