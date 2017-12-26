Москва готова удивлять и радовать своих гостей новогодней программой. Город зажег праздничные огни, а большинство площадок приглашают москвичей и туристов уже сейчас зарядиться настроением. Всего в зимние каникулы на улицах столицы пройдет более 300 мероприятий.

- На праздничных площадках ожидается около 10 млн посетителей, - сообщил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский. - Впервые в новогодней программе задействованы 160 библиотек - с 2 по 8 января в них пройдут мастер-классы, конкурсы с подарками и другие мероприятия. 87 музеев и выставочных залов будут работать бесплатно.

Центральными площадками, где развернется грандиозная программа, станут улица Тверская, ВДНХ, парки "Сокольники" и Горького, Поклонная гора и музей-усадьба "Царицыно". Всего в Новый год будет открыто 83 окружные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", включая парки города. Во всех районах москвичей ждут ярмарки и народные гулянья. "По сравнению с прошлым годом праздничных площадок стало почти вдвое больше - вместо 42 - 83", - отметил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Встреча 2018 года в Москве запомнится своей зрелищностью, ведь не случайно главной темой праздника выбран театр. С 30 декабря по 3 января пройдут театральные и концертные программы, выступят труппы из Чехии, Испании, Скандинавских стран, из Мариинского театра. Чтобы все желающие могли оценить убранство столицы и посмотреть оригинальные спектакли с импровизированных сцен, с 30 декабря по 2 января улицу Тверскую перекроют для машин и полностью отдадут пешеходам от станции "Маяковская" до Большого театра.

Новогодняя программа на шести центральных площадках продлится до трех часов утра

Согласно единому расписанию 31 декабря в 17.00 по всему городу начнутся показы новогодних спектаклей и следом - выступления артистов театров, творческих и культурных центров. В 21.00 начнется вечерний концерт, который плавно перейдет в большую праздничную дискотеку. В 23.30 на всех площадках прозвучит поздравление мэра Москвы Сергея Собянина, а затем в 23.55 москвичей и гостей столицы поздравит с Новым годом президент России Владимир Путин. Праздничный фейерверк традиционно будет запущен в 01.00, залпы дадут из 38 точек, 15 из них - высотные. На ВДНХ и у Москворецкого моста фейерверк можно будет увидеть в полночь. Новогодняя программа на шести центральных площадках продлится до 03.00, на остальных площадках - до 02.00. Идти можно смело хоть куда - метро, МЦК и наиболее востребованные маршруты городского наземного транспорта будут работать в новогоднюю ночь до утра без перерыва.

Программа встречи Нового года должна понравиться всем, ведь составлялась она с учетом результатов опроса на портале "Активный гражданин", в котором приняли участие более 340 тысяч человек. Не будет и недостатка мандаринов и шампанского - их завезли с большим запасом заранее. Но после 23.00 алкоголь купить будет нельзя. "Но есть кафе и рестораны, где его можно будет заказать и после 23.00", - напомнил Алексей Немерюк.

Кстати

Маленьких москвичей уже поздравляют с праздником. Елка мэра Москвы в Гостином дворе собирает тысячи ребят. Она проходит с 23 декабря по 4 января. Планируется, что ее посетителями станут более 52 тысяч детей.