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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начальники разошлись по камерам

Главу крупной IT-компании задержали
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7460 (294)
Вчера Главное военное следственное управление СК РФ попросило Хамовнический районный суд Москвы отправить в СИЗО главу АО "Воентелеком" Александра Давыдова по делу о хищении 500 миллионов рублей. Эти деньги были предназначены для закупок спецтехники министерства обороны. О просьбе следствия сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.
Фото: kozhazakaz/instagram.com
В Москве задержали водителя, въехавшего в подземный переход

Александр Давыдов, как и его предшественник на руководящем посту этой организации, вышел из высокого кабинета прямо в объятия оперативников и следователей.

Два года назад бывший генеральный директор компании "Воентелекома" Николай Тамодин был приговорен к шести годам колонии за мошенничество в особо крупном размере.

По данным СМИ, Александра Давыдова задержали накануне после обысков в служебном кабинете. Следствие считает, что компания "Воентелеком" подписывала контракты с минобороны на поставку спецоборудования, а потом повышала стоимость своих товаров и услуг.

Дело ведет Главное военное следственное управление СК. В самом СКР корреспонденту "РГ" не стали комментировать ни задержание, ни просьбу об аресте.

Давыдов, как и его предшественник, вышел из высокого кабинета прямо в объятия следователей

"Воентелеком" - серьезная организация. Это специализированная сервисная компания федерального значения. Работает в области информационной безопасности и телекоммуникаций.

Для минобороны компания - единственный поставщик комплексного оснащения объектов связи инфокоммуникационным оборудованием. Она же занимается сервисным обслуживанием и ремонтом ИТ-инфраструктуры и военной техники связи. В ее ведении эксплуатационно-техническое обслуживание линий и сооружений связи.

Сначала после обысков в автомашине и кабинете Давыдова задержали на 48 часов, потом уже в качестве подозреваемого и отвезли на допрос.

Напомним, что до задержания руководителя компании следствие по аналогичному обвинению отправило в изолятор его первого заместителя гендиректора "Воентелеком" Олега Савицкого и финансового директора компании Евгения Жилкова.

В Москве задержан подозреваемый в ложном минировании

Вполне вероятно, что вчерашние подчиненные заключили сделки со следствием и теперь помогают себе уменьшить срок.

По этому делу уже допрошены и стали фигурантами расследования бывший советник гендиректора Дмитрий Семилетов и начальник департамента обеспечения "Воентелекома" Денис Старовойтов.

А в начале декабря Хамовнический суд отправил под арест гендиректора фирмы "ЭрСиАй" Татьяну Ильину. Она стала фигурантом дела первого зама генерального директора "Воентелеком" Олега Савицкого.

Сам Савицкий по решению того же суда останется под стражей до 3 февраля 2018 года. Такой же срок заключения и у бывшего советника коммерческого директора "Воентелекома" Дмитрия Семилетова.

Савицкому, Семилетову и Ильиной инкриминируются два эпизода хищения на госконтрактах минобороны.

По состоянию на сегодняшний день срок следствия по делу о мошенничестве в особо крупном размере продлен до 6 апреля 2018 года.

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