Под Тверью без света остались более 1,6 тысячи человек

Новости

В Британии пропали тысячи файлов из Национального архива 18:04
В МЧС Крыма опровергли слухи о падении метеорита 18:01
Трое экс-полицейских получили сроки по делу Шакро Молодого 17:56
Российские ученые нашли способ бережного изучения нанотрубок 17:52
Роскомнадзор потребовал объяснить блокировку Кадырова в Facebook и Instagram 17:49
Захарченко помиловал украинских военных перед обменом пленными 17:38
Детям и пенсионерам в Москве увеличат социальные пособия 17:36
Путин поручил увеличить субсидии на поиск талантов в сфере культуры 17:20
СК РФ запустил собственное интернет-телевидение 17:14
Израильским солдатам выдали боевые смартфоны 17:05
Путин присвоил Захаровой новый ранг 17:04
В Петербурге обнаружили синий снег 17:02
Сын Владимира Шаинского подтвердил кончину композитора 17:01
Жителей Симферополя напугал громкий хлопок 16:50
Девушки-телеведущие будут помогать главным тренерам в Матче звезд КХЛ 16:48
СК возбудит дело о смерти уральца, к которому не приехала "скорая" 16:45
Кейн побил рекорд Месси по количеству мячей за год 16:44
В Европе выполнили все финобязательства по "Северному потоку-2" 16:37
В Петербурге скончался создатель подводных ракетоносцев "Антей" 16:32
Федор Конюхов стал кавалером ордена Почета 16:32
Экс-мэр Красноперекопска осужден за взятку 16:25
На Ямале число погибших при пожаре в жилом доме увеличилось до семи 16:22
Скончался композитор Владимир Шаинский 16:15
В Карелии двух железнодорожников убило током при ремонте ЛЭП 16:06
В Махачкале объявили в розыск мужчину, выгуливавшего львицу 16:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
26.12.2017 17:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью без света остались более 1,6 тысячи человек

Текст: Элина Труханова (Тверь)
На северо-западе Тверской области продолжается восстановление электроснабжения, сообщили в "Тверьэнерго".

Напомним, первый удар стихии регион пережил 17 декабря. Тогда налипание мокрого снега на проводах и деревьях привело к массовым аварийным отключениям в распределительных сетях, без электроснабжения остались более 5,5 тысячи человек.

Когда повреждения были практически устранены, на северо-запад региона обрушилась новая порция непогоды: итогом снегопада и сильного ветра при температуре около нуля стали очередные многочисленные аварии на сетях.

На Сахалине циклон оставил без света более 20 населенных пунктов

- Неблагоприятные погодные условия в северо-западных районах Тверской области продолжают провоцировать перебои в электроснабжении потребителей, - рассказала начальник отдела по связям с общественностью филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" Александра Александрова. - Обильные осадки в виде мокрого снега нарушают работу линий электропередачи, провоцируя падения деревьев из-за границ просек ЛЭП, сломы опор воздушных линий и обрывы проводов. Основная часть технологических нарушений фиксируется в Западнодвинском, Торопецком, Андреапольском и Осташковском районах. Работа линий электропередачи восстанавливается и нарушается вновь сильной метелью.

По данным Тверьэнерго, сейчас отключена одна воздушная линия 35 кВ, две линии 10 кВ и 42 трансформаторные подстанции. В зоне обесточения находятся 1628 человек. Все социально значимые объекты, а также ряд населенных пунктов запитаны от резервных источников электроснабжения.

Александра Александрова рассказала, что восстановлением схемы подачи электроэнергии в регионе занимается усиленная группировка энергетиков МРСК Центра в количестве 137 бригад (около 630 человек), в том числе персонал тверского, курского, ярославского, воронежского, белгородского, смоленского филиалов компании. Большую помощь энергетикам оказывают спасатели.

Фото: depositphotos.com
Синоптики не исключили резкого похолодания перед Новым годом

- Люди работают в сложных метеорологических условиях - как в населенных пунктах на сетях низкого класса напряжения, так и в лесах на линиях электропередачи 6-10 кВ, - продолжает Александрова. - Особенно сложно все это делать в болотистой местности, где в моменты переходов от оттепели к заморозкам и намерзания осадков на опорах и проводах выходят из строя воздушные линии протяженностью до 60 километров. Энергетики используют специальную высокопроходимую технику, а там, где транспорт физически не может продвигаться вперед, - лыжи.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие несколько дней погода на территории региона не изменится. Поэтому в тверском филиале МРСК Центра продолжает действовать особый режим работы.

В случае возникновения перебоев с электроснабжением граждан просят обращаться в контакт-центр, который круглосуточно принимает звонки по бесплатным прямым номерам 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по номеру +79153800038 в Teleram и Viber.

Главное сегодня

МИД: РФ разочарована решением США послать снайперские винтовки Киеву
Семьи погибших в ДТП с автобусом в Москве получат компенсацию
Захарченко помиловал украинских военных перед обменом пленными
В Кремле назвали условия посредничества между США и КНДР
Россия начала формировать постоянную группировку в Сирии