Под Тверью без света остались более 1,6 тысячи человек

На северо-западе Тверской области продолжается восстановление электроснабжения, сообщили в "Тверьэнерго".

Напомним, первый удар стихии регион пережил 17 декабря. Тогда налипание мокрого снега на проводах и деревьях привело к массовым аварийным отключениям в распределительных сетях, без электроснабжения остались более 5,5 тысячи человек.

Когда повреждения были практически устранены, на северо-запад региона обрушилась новая порция непогоды: итогом снегопада и сильного ветра при температуре около нуля стали очередные многочисленные аварии на сетях.

- Неблагоприятные погодные условия в северо-западных районах Тверской области продолжают провоцировать перебои в электроснабжении потребителей, - рассказала начальник отдела по связям с общественностью филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" Александра Александрова. - Обильные осадки в виде мокрого снега нарушают работу линий электропередачи, провоцируя падения деревьев из-за границ просек ЛЭП, сломы опор воздушных линий и обрывы проводов. Основная часть технологических нарушений фиксируется в Западнодвинском, Торопецком, Андреапольском и Осташковском районах. Работа линий электропередачи восстанавливается и нарушается вновь сильной метелью.

По данным Тверьэнерго, сейчас отключена одна воздушная линия 35 кВ, две линии 10 кВ и 42 трансформаторные подстанции. В зоне обесточения находятся 1628 человек. Все социально значимые объекты, а также ряд населенных пунктов запитаны от резервных источников электроснабжения.

Александра Александрова рассказала, что восстановлением схемы подачи электроэнергии в регионе занимается усиленная группировка энергетиков МРСК Центра в количестве 137 бригад (около 630 человек), в том числе персонал тверского, курского, ярославского, воронежского, белгородского, смоленского филиалов компании. Большую помощь энергетикам оказывают спасатели.

- Люди работают в сложных метеорологических условиях - как в населенных пунктах на сетях низкого класса напряжения, так и в лесах на линиях электропередачи 6-10 кВ, - продолжает Александрова. - Особенно сложно все это делать в болотистой местности, где в моменты переходов от оттепели к заморозкам и намерзания осадков на опорах и проводах выходят из строя воздушные линии протяженностью до 60 километров. Энергетики используют специальную высокопроходимую технику, а там, где транспорт физически не может продвигаться вперед, - лыжи.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие несколько дней погода на территории региона не изменится. Поэтому в тверском филиале МРСК Центра продолжает действовать особый режим работы.

В случае возникновения перебоев с электроснабжением граждан просят обращаться в контакт-центр, который круглосуточно принимает звонки по бесплатным прямым номерам 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по номеру +79153800038 в Teleram и Viber.