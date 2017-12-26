СК: Криминала в действиях руководства полковника Захарченко не выявлено

Следствие не нашло криминальной составляющей в действиях руководства полковника Дмитрия Захарченко, сообщает радио "Вести FM".

Такое заявление сделала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. "Следствие не видит криминальной составляющей - проверяло, но не нашло - в действиях его руководства", - сказала она в эфире.

Напомним, Захарченко обвиняется в получении взяток в особо крупных размерах. Следствие нашло 9 млрд рублей в разной валюте, происхождение которых он объяснить не смог.

