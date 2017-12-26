В Костроме влюбленная пара сбежала от приговора суда

Молодая пара, обвиняемая в распространении наркотиков, совершила побег из здания Свердловского райсуда в Костроме незадолго до вынесения приговора, сообщает пресс-служба суда.

Там завершилось рассмотрение дела по обвинению банды наркоторговцев, которая распространяла запрещенные вещества через сеть тайников-"закладок". Рекламу незаконного бизнеса организаторы вели через специально созданный в интернете сайт.

Все участники банды, за исключением главаря, во время следствия и суда признали свою вину. Однако перед самым вынесением приговора в суде произошло ЧП.

- В ходе рассмотрения дела, после допроса подсудимых и подготовке участников процесса к выступлению в прениях сторон, совершили побег двое подсудимых - молодой человек и его девушка, жившие совместно. Молодой человек нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста, - подписку о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в суде.

Обоих беглецов объявили в розыск, уголовное дело отношении в них выделено в отдельное производство. Двух других подсудимых, которые не успели сбежать, за незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере суд приговорил к шести и десяти годам заключения в колонии строгого режима.