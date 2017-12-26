За несколько дней до Нового года каждый москвич может стать добрым волшебником, исполнив желания детей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, из многодетных и малообеспеченных семей. Осуществить их мечты проще простого - достаточно присоединяться к благотворительной акции "Исполни желание", выкроить время и купить подарок.

Детишки уже написали письма Деду Морозу. Опубликованы они на сайте акции - ispolni.mosdmm.ru, а потому сделать маленьких горожан чуть счастливее может каждый из нас. Для этого надо выбрать понравившееся письмо и нажать кнопку "исполнить желание". На покупку подарка отводится три дня.

Дети постарше о своей мечте зимнему волшебнику рассказывают сами. Письма пусть и с корявым, наивным, но искренним почерком, размещены на сайте. Кто-то перечисляет свои успехи и неудачи за год, кто-то обещает хорошо себя вести в новом году и непременно слушаться родителей. Желания у всех самые разные: одни хотят увидеть под елкой книги, игрушки, радиоуправляемые машинки, другие - конструктор, коньки, новую одежду...

Например, восьмилетний Кирилл из многодетной семьи до сих пор верит в чудеса и мечтает о скоростном велосипеде, а шестиклассник Рудольф играет на пианино и мечтает о шестиструнной гитаре. Школьник Илья увлекается спортом. По его словам, в прошлом году сдал все нормативы ГТО на "золото". Мечтает о новом спортивном костюме и беговых кроссовках.Трогательное письмо прислал маленький Ваня. К Деду Морозу он пишет по просьбе маленькой сестренки Симы, которая писать еще не научилась. Девочка любит животных, но держать их дома ей не разрешают. Хотела бы завести игрушечную интерактивную кошку, которая ходит и мяукает. Пятилетний Тихон уже знает все планеты и названия некоторых созвездий. Ему хочется рассмотреть их в деталях, вот бы получить в подарок детский телескоп!

Кстати

Хотите сделать незнакомому ребенку приятное? Выберите письмо на сайте ispolni.mosdmm.ru, в течение трех дней купите подарок, о котором он так мечтает, привезите в рабочие дни с 9.00 до 20.00 в офис Московской дирекции массовых мероприятий (Тверская улица, 5/6, вход со стороны Никитского переулка). После чего курьерская служба доставит посылку малышу под елку.