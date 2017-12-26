В Москве задержан подозреваемый в ложном минировании

Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ложном минировании торгового центра, передает ТАСС.

В полицию поступил звонок от неизвестного мужчины. Он сообщал, что к нему на улице якобы подошла женщина и сообщила о заложенной бомбе в торговом центре в Хорошевском районе столицы. Как отмечается, прибывшие на место полицейские осмотрели здание ТЦ и прилегающую территорию, но взрывного устройства не обнаружили.

Позднее полицейским удалось вычислить звонившего - им оказался 30-летний москвич, проживающий на улице Народного Ополчения. Будучи в нетрезвом виде, он позвонил на пульт дежурного и оставил ложное сообщение о минировании. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.