Воронежскую воспитательницу заподозрили в избиении детей

Воронежская полиция возбудила уголовное дело против воспитателя детского сада. Женщину подозревают в жестоком обращении с детьми, сообщили в прокуратуре региона.

Поводом для вмешательства правоохранителей стало обращение матери малыша. Проверка установила, что воспитательница применяла к своим подопечным неординарные педагогические приемы: била их по голове и телу, надолго ставила в угол, выгоняла в коридор и оставляла без полдника.

- Такое происходило регулярно, - отметили в прокуратуре.

Против жестокой воспитательницы возбуждено дело по статье 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, соединенное с жестоким обращением с ребенком"). Директору детсада внесено представление об устранении выявленных нарушений и наказании виновных.