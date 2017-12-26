На Сахалине циклон оставил без света более 20 населенных пунктов

Без электричества остались жители нескольких сел Сахалина из-за снежного циклона. Наибольший удар стихия нанесла по поселкам на западном побережье острова, сообщает пресс-служба "Сахалинэнерго".

По состоянию на утро вторника обесточенными остаются свыше двадцати населенных пунктов.

Во время прохождения циклона, который сопровождался штормовым ветром и мокрым снегом, произошли многочисленные аварии на линиях электропередачи, рассказали в компании.

Сейчас энергетики ведут восстановительные работы на поврежденных линиях. В ликвидации последствий стихии участвуют 27 оперативно-выездных бригад - 82 человека и 32 единицы техники, говорится в сообщении.

За ночь специалистам удалось наладить энергоснабжение в селах Стародубское, Сокол, Углезаводск Долинского района, Озерское Углегорского района, Весточка, а также планировочных районов Луговое, Новоалександровск, Октябрьский Южно-Сахалинска.

Работу бригад осложняет продолжающаяся непогода.