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26.12.2017 04:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине спасатели вызволили из снежного плена сотню машин

Текст: Юрий Батин
Фото: Главное управление МЧС РФ по Сахалинской области Фото: Главное управление МЧС РФ по Сахалинской области
Фото: Главное управление МЧС РФ по Сахалинской области

В ночь с понедельника на вторник сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России вывели с заснеженной трассы около сотни автомобилей, застрявших на участке Фирсово - Стародубское. Шестьдесят машин спасателям и работникам дорожных служб пришлось вытаскивать из сугробов.

"После поступления информации о застрявшем пассажирском автобусе "Углегорск - Южно-Сахалинск" к месту была направлена снегоочистительная техника. Позже стало известно, что в автобусе заканчивается топливо, а на борту помимо 27 взрослых есть трое детей, один из которых грудничок. Переданное администрацией Долинского района топливо спасатели МЧС России загрузили в автомобиль "НефАЗ" и направились к автобусу, по пути помогая застрявшим автомобилям выехать на чистый участок дороги и добраться до села Стародубское или города Долинск", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости
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В Стародубском, ближайшем к скоплению застрявших автомобилей селе спасатели поставили мобильный пункт обогрева. В Долинске был развернут пункт временного размещения для тех, кто из-за непогоды не может продолжить путь.

Тяжелая техника Долинского дорожного ремонтно-строительного управления дошла до самой северной группы застрявших машин, состоявшей из одного легкового автомобиля и двух грузовиков. Расчистив для них участок трассы, дорожники и спасатели направились в Южно-Сахалинск, но и на обратном пути пришлось вытаскивать из снега застрявшие машины.

- Не перестаю удивляться, насколько люди могут быть беспечными в вопросах собственной безопасности. Сегодня видел, как, вопреки здравому смыслу, некоторые из тех, кого мы вытаскивали из сугробов, с решимостью, достойной лучшего применения, вновь и вновь пытались пробиться дальше на север, в сторону Фирсово, - рассказал спасатель Иван Малихов.

О непогоде жители региона были предупреждены заблаговременно, им было рекомендовано не покидать пределы населенных пунктов. Однако многие рискнули и застряли в снегу.

Как сообщают в управлении МЧС, циклон полностью покинет пределы Сахалинской области 27 декабря. Во вторник вечером основной удар стихии придется на северную и центральную части острова Сахалин. Спасатели в очередной раз рекомендует жителям и гостям этих районов учесть негативный опыт и отложить выезд за пределы населенных пунктов на время непогоды.

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