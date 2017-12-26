На Сахалине ураган сорвал крыши с домов

В Углегорском районе Сахалинской области ураганный ветер разрушил крыши 13 многоэтажных домов. Восстановительные работы будут проводиться после прохождения циклона, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Непогода разыгралась на всей территории области. Местные СМИ сообщают, что в Ногликском районе порывами ветра сорвало крышу с детского сада, в котором, по счастью, никого не было. Разлетевшиеся щепки и доски побили стекла припаркованных рядом автомобилей. В некоторых населенных пунктах ветром повалило новогодние елки, установленные на площадях. Дороги занесены сугробами.

"На расчистке автодорог от снега задействованы 118 человек и 82 единицы техники", - сообщили в управлении МЧС.

Здесь отметили, что железная дорога работает в обычном режиме, а аэропорт Южно-Сахалинска - по фактической погоде. Паромная переправа Ванино - Холмск приостановлена из-за метеоусловий.

Циклон оставил без света 16 населенных пунктов в четырех районах. На котельных запущены резервные энергоисточники, поэтому перебоев с теплоснабжением не зарегистрировано.

На предстоящую ночь синоптики прогнозируют усиление ветра до 33 - 38 метров в секунду.